Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mundelsheim: Alkoholisierter Fahrradfahrer stürzt in Bach - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung stürzte am Montagabend (17.04.2023) gegen 20:30 Uhr ein 73-jähriger Fahrradfahrer von seinem Fahrrad und landete in einem, neben einem Feldweg verlaufenden, Bach unweit eines Lebensmitteldiscounters in der Pleidelsheimer Straße in Mundelsheim. Der gestürzte Senior konnte sich aus dem Bach zunächst nicht selbst befreien, weshalb er rund zwei Stunden in dem Bachlauf lag bevor ihn Mitarbeiter des Lebensmitteldiscounters feststellen und ihm zur Hilfe kamen. Eine hinzugerufene Rettungswagenbesatzung brachte den Radfahrer leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille. Da die Gesamtumstände nicht gänzlich geklärt sind, sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144 900-0 oder E-Mail marbach-neckar.prev@polizei.bwl.de noch Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell