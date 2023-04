Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Erneuter Gartenhausbrand - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Nachdem es bereits am 12.01.2023 (wir berichteten am 13.01.2023 - 08:47 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5415344) und am 20.02.2023 (Pressemitteilung am 21.02.2023 - 10:30 Uhr https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5446104) zu zwei Bränden in Pleidelsheim kam, wurde auch am Montag (17.04.2023) gegen 12:25 Uhr ein weiterer Brand gemeldet. Die Freiwillige Feuerwehr Pleidelsheim rückte daraufhin drei Fahrzeugen und 22 Wehrkräften in ein Gartengrundstück nördlichen des Gemeindewaldes Pleidelsheim aus und löschte eine mutmaßliche Gartenhütte oder ein Pavillon. Das noch unbekannte Objekt stand beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits in Vollbrand und brannte komplett nieder. Das Gartengrundstück liegt südliche des P&R Parkplatz an der Autobahnanschlussstelle Pleidelsheim und nordwestlich des Russischen Friedhofs. Die Brandursache und der entstandene Sachschaden sind noch Gegenstand der Ermittlungen. Diese wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell