Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Gartenhausbrand - Polizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Benningen am Neckar rückte am Montag mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften nach Pleidelsheim aus, nachdem gegen 09.20 Uhr der Brand einer Gartenhütte gemeldet worden war. Vor Ort stellte sich heraus, dass auf einem Gartengrundstück südlich des Gemeindewaldes und oberhalb der angrenzenden Weinberge ein Holzstapel Feuer gefangen hatte. Die Flammen gingen anschließend auf eine Gartenhütte über. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an und wurden von der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an HINWEISE.KRIPO.LUDWIGSBURG@polizei.bwl.de mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell