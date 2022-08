POL-BO: Nach Unfall in Bochum: Eine Leichtverletzte und drei Pkw nicht mehr fahrbereit

Bochum (ots) - Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus am Verbindungsweg in Altenbochum sucht die Polizei Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Bisher unbekannte Täter brachen am Dienstag, 2. August, im Zeitraum zwischen 11 und 14.15 Uhr in das Haus ein und entwendeten Wertgegenstände. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich möglicherweise um einen Mann und eine Frau, die die Beute in einer Gelben Tonne ...

