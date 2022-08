Polizei Bochum

POL-BO: Einbruch in Bochum - Tatverdächtiger (32) festgenommen

Bochum (ots)

Nach einem Wohnungseinbruch in Bochum-Steinkuhl am Montag, 1. August, ist ein 32-jähriger Tatverdächtiger festgenommen worden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand verschaffte sich ein kriminelles Duo am späten Nachmittag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Straße "Am Langen Seil".

Als ein 22-jähriger Anwohner des Hauses gegen 16.50 Uhr zu seiner Wohnung zurückkehrte, beobachtete er die beiden Unbekannten, die im Begriff waren, über einen dortigen Balkon zu flüchten.

Nach kurzer Verfolgung der Tatverdächtigen rief der 22-Jährige die Polizei, die im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung einen der Tatverdächtigen - einen 32-jährigen Mann aus Gelsenkirchen - vorläufig festnahm.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an.

