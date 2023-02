Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ehningen: Verkehrsunfall mit rund 32.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall ist es am Montag gegen 17:30 Uhr in der Hildrizhauser Straße in Ehningen gekommen. Eine 57-jährige Fahrerin eines VW Golf wollte nach rechts in die Schlossstraße abbiegen und bremste hierzu ihr Fahrzeug herunter, um den kreuzenden Fahrzeugverkehr durchzulassen. Auch eine 32-jährige Lenkerin eines dahinter befindlichen VW Beetle bremste daraufhin ihr Fahrzeug ab. Mutmaßlich aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah ein dahinterfahrender 18-jähriger Fahrer eines weiteren VW Golf jedoch die beiden verkehrsbedingt abgebremsten Fahrzeuge und fuhr auf den VW Beetle. Durch den Kollision wurden der Beetle auf den Golf aufgeschoben. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 32.000 Euro. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Alle Beteiligten erlitten durch den Verkehrsunfall leichte Verletzungen.

