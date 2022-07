Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Einbruch in Kellerräume

Täter entwendet Fahrrad

Zeugen gesucht

Groß-Zimmern (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch (6.7.), 21.30 Uhr und Donnerstag (7.7.), 6.15 Uhr haben ungebetene Besucher ihr Unwesen in zwei Mehrfamilienhäusern "Hinter dem Schlädchen" getrieben, sich Zugang zu mindestens zwei Kellerräumen verschafft und aus einem dieser Abstellräume ein Fahrrad im Wert von mehr als 2300 Euro entwendet. Am Donnerstagmorgen waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 sind die Ermittlerinnen und Ermittler zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell