Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Hemmingen: Einbruchsversuch in Discounter

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Samstag (15.04.2023) 20.15 Uhr und Montag (17.04.2023) 05.30 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter in einen Discounter in der August-Blessing-Straße in Hemmingen einzubrechen. Dem Unbekannten gelang es eine Eingangstür aufzuhebeln und so den Vorraum zu erreichen. Bis in den Verkaufsraum konnte er jedoch nicht vordringen. Vermutlich brach er sein Vorhaben aufgrund dessen ab und machte sich ohne Diebesgut wieder aus dem Staub. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Hinweise nimmt der Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150 383753-0 oder per E-Mail: ditzingen.prev@polizei.bwl.de, entgegen.

