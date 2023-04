Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Böblingen: Brand in Tiefgarage

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (17.04.2023) rückte die Freiwillige Feuerwehr Böblingen gegen 16.30 Uhr mit neun Fahrzeugen und 39 Wehrleuten in die Kurze Straße in Böblingen aus. In einer dortigen Tiefgarage mit mehreren Stockwerken finden derzeit Sanierungsarbeiten statt, so dass die Garage tatsächlich nicht zum Einstellen von Fahrzeugen benutzt werden kann. Im Zuge der laufenden Arbeiten stellte ein Bauarbeiter Brandgeruch fest und alarmierte die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte lokalisierten die Brandausbruchsstelle im weiteren Verlauf im untersten Geschoss des Gebäudes. Aus noch unbekannter Ursache war eine dort installierte Pump-Anlage, die zu einer Wasserhebevorrichtung gehört, in Brand geraten. Die Feuerwehr löschte die Flammen zügig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell