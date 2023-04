Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Jeep unfallbeschädigt im Gartengebiet "Feinau" zurückgelassen

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Unfall geben können, der sich vermutlich im Laufe des frühen Montagmorgens (17.04.2023) im Gartengebiet "Feinau" südlich der Bundesautobahn 8 und des Stadtteils Eltingen ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer eines schwarzen Jeep befuhr nach derzeitiger Ermittlungen einen Feldweg und verlor aus bislang unbekanntem Grund nach einer Rechtskurve die Kontrolle über den PKW und kollidierte mit einem Baum. Der Jeep überschlug sich im weiteren Verlauf und blieb auf dem Dach liegen. Ein Spaziergänger entdeckte den Jeep am Montagmorgen, gegen 06.45 Uhr, und alarmierte die Polizei. Personen befanden sich weder im Fahrzeug, noch um den Unfallort herum. Die Insassen konnte sich wohl selbst aus dem Fahrzeug befreien und flüchteten. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der PKW einen Tag zuvor in Bad Herrenalb (Landkreis Calw) als gestohlen gemeldet worden war. Der Jeep wurde in der Folge beschlagnahmt und abgeschleppt. Durch den Unfall dürfte ein Sachschaden von mehr als 7.000 Euro entstanden sein. Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg war mit einem Fahrzeug und sechs Wehrleuten in die Einsatzmaßnahmen miteingebunden. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

