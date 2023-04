Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Pkw-Aufbrüche in Paffrath

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (06.04.) meldete sich eine Zeugin gegen 00:45 Uhr bei der Polizei, nachdem sie zwei Personen dabei beobachten konnte, wie sie das Lenkrad eines Mercedes ausbauten und daraufhin flüchteten. Der Mercedes stand zu diesem Zeitpunkt auf einer Parkfläche in der Josef-Roemer-Straße in Paffrath.

Zeitgleich wurden weitere Polizeibeamte zur lediglich 400 Meter entfernten Straße Binsenweg gerufen, da dort ein weiterer Pkw aufgebrochen wurde.

Bei dem Mercedes in der Josef-Roemer-Straße wurde das linke hintere Dreiecksfenster eingeschlagen. Eine Zeugin wurde durch das Geräusch der Alarmanlage aufmerksam und erkannte zwei Personen, die an dem Fahrzeug werkelten und daraufhin flüchteten. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Nach Einschätzungen der Zeugin waren die beiden Täter circa 1,80m bis 1,90m groß, trugen dunkle Kleidung und waren vermutlich mit Sturmhauben oder ähnlichem maskiert.

In der Straße Binsenweg wurde die Seitenscheibe der Beifahrertüre eines VW eingeschlagen und das fest eingebaute Navigationssystem entwendet. Der Gesamtschaden wird ebenfalls auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Das Fahrzeug stand rechtsseitig neben der Fahrbahn geparkt, als eine Anwohnerin ein seltsames Geräusch wahrnahm. Als sie nach der Ursache schaute, bemerkte sie den beschädigten Pkw, konnte jedoch keine Angaben zu den möglichen Tätern tätigen.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Angaben zu den Taten oder den flüchtigen Tätern geben können. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Rhein-Berg unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell