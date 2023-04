POL-RBK: Bergisch Gladbach - Hohe Bargeldsumme und Schmuck bei Einbruch in Mehrfamilienhaus entwendet

Wermelskirchen (ots) - Zwischen Sonntagabend (02.04.) und Montagmorgen (03.04.) brachen unbekannte Täter in das Vereinsheim eines Sportvereins in der Straße Eifgen ein. Gegen 07:30 Uhr am Montagmorgen fiel einem Mitglied des dortigen Vereins auf, dass die Rollläden des Vereinsheimes auf dem Gelände gewaltsam aus der Verankerung gerissen worden waren. Der Zeuge gab an, dass am Sonntagabend gegen 17:45 Uhr noch keine ...

