Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Burscheid - 18-jähriger Kraftradfahrer erliegt nach Verkehrsunfall seinen Verletzungen

Burscheid (ots)

Am Freitag (31.03.) berichtete die Polizei Rhein-Berg über einen schweren Verkehrsunfall zwischen einem 18-jährigen Kraftradfahrer und einer 38-jährigen Smart-Fahrerin. Der Frontalzusammenstoß hatte sich am Donnerstag (30.03.) auf der L58 in Burscheid ereignet. (Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/5476687)

Der 18-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Dort verstarb er am Freitag (31.03.) an seinen schweren Verletzungen. (th)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell