Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte Täter brechen in Baumarkt ein

Bergisch Gladbach (ots)

In der Nacht zu Montag (03.04.) kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Jakobstraße.

Gegen 00:30 Uhr wurde der Sicherheitsdienst durch die Auslösung der dortigen Alarmanlage alarmiert. Umgehend wurde auch die Polizei zum Tatort hinzugerufen. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen, zudem stellte die Polizei deutliche Hebelmarken an einer Seiteneingangstüre fest. Angaben zum genauen Diebesgut konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht gemacht werden.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige auf und verständigte den Erkennungsdienst, um mögliche Spuren zu sichern.

Jetzt bittet die Kriminalpolizei um Mithilfe und sucht nach Zeugen, die etwas Auffälliges im Umfeld des Baumarktes beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (st)

