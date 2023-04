Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Rhein.-Berg. Kreis - Viele Motorradfahrende bei "Kaffee und Knöllchen" trotz einstelliger Temperaturen

Kürten/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Am gestrigen Sonntag (02.04.) fand die Auftaktveranstaltung der Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" in Kürten-Bechen statt. Verkehrsdienst und Verkehrssicherheitsberater der Polizei Rhein-Berg hatten an diesem Tag in der Zeit zwischen 11 und 17 Uhr eine Kontrollstelle vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr an der B506 eingerichtet. Das Hauptaugenmerk der Polizei lag dabei auf Kraftradfahrenden.

Trotz einstelliger Temperaturen zieht die Polizei eine positive Bilanz. "Nach anfänglich eher geringem Fahrzeugaufkommen haben sich am frühen Nachmittag viele Motorradfahrende auf die Strecken im Bergischen begeben", resümiert Thomas Schliwitzki, der Leiter des Verkehrsdienstes.

So wurden in den sechs Stunden insgesamt 56 Motorräder und 10 Pkw kontrolliert. Ein Sachverständiger des TÜV Rheinland prüfte zusammen mit dem Verkehrsdienst der Polizei die Fahrzeuge auf nicht genehmigte Umbauten und manipulierte Auspuffanlagen. Dabei wurden neun Verstöße wegen erloschener Betriebserlaubnis geahndet, davon fünf bei Motorrädern und vier bei Pkw. Zwei Motorradfahrenden wurde die Weiterfahrt gänzlich untersagt. Ihre Krafträder wurden wegen nicht genehmigter Umbauten sichergestellt und abgeschleppt. Zudem wurde ein Pkw-Fahrer angehalten, da er nicht angeschnallt war.

Im Anschluss an die Kontrollen hatten die Fahrer die Möglichkeit, bei einer Tasse heißem Kaffee mit der Polizei ins Gespräch zu kommen oder sich beim Rettungsdienst der Johanniter über wichtige Themen wie Erste Hilfe und Verhalten nach einem Unfall zu informieren.

Bei Geschwindigkeitskontrollen wurden an diesem Sonntag im Kreisgebiet insgesamt 695 Fahrzeuge gemessen. Dabei wurden 157 Verstöße festgestellt, davon sechs von Kradfahrenden. Tagesschnellster war ein Pkw-Fahrer, der die erlaubte Geschwindigkeit in Odenthal-Steinhaus von 50 km/h mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 95 km/h fast verdoppelte.

Wie auch schon in den letzten Jahren war die Aktion wieder ein voller Erfolg. "Die meisten reagieren mit viel Verständnis, wir konnten mit vielen Motorradfahrenden ins Gespräch kommen. Manche sind sogar extra für die Aktion vorbei gekommen", freut sich Verkehrssicherheitsberater Siegfried Breuer.

"Kaffee und Knöllchen" findet vier Mal im Jahr statt. Der nächste Termin der Sonderkontrollaktion ist der 23. April, diesmal in Wermelskirchen-Mitte. (st)

