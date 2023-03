Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten/Rhein.-Berg. Kreis - Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" - Auftakt in 2023

Kürten/Rhein.-Berg. Kreis (ots)

Am Sonntag (02.04.) findet zum ersten Mal in diesem Jahr zu Beginn der Motorradsaison die Sonderkontrollaktion "Kaffee und Knöllchen" der Polizei Rhein-Berg statt. Das Hauptaugenmerk richtet sich dabei auf die Motorradfahrer. Verkehrsdienst und Verkehrssicherheitsberater werden an diesem Tag in Kürten-Bechen an der B506 vor dem Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr eine Kontrollstelle einrichten, dort aber nicht nur "Knöllchen" verteilen.

Zwischen 11:00 Uhr und 17:00 Uhr sind alle Biker, Interessierte und Medienvertreter herzlich eingeladen bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch mit der Polizei zu kommen. "Wir wollen, dass alle sicher am Ziel ankommen und deshalb zu vorausschauendem Fahren anregen", sagt Verkehrssicherheitsberater Siegfried Breuer. Bei der Veranstaltung geht es jedoch nicht nur um die Vermeidung von Unfällen sondern auch um die Vermeidung von Lärm durch hohe Drehzahlen und manipulierte Auspuffanlagen. Deshalb wird an diesem Tag ein Sachverständiger des TÜV Rheinland die Krafträder auf nicht genehmigte Umbauten oder Manipulationen der Auspuffanlagen kontrollieren. Neben Polizei und TÜV werden auch Rettungssanitäter der Johanniter mit einem Rettungswagen vor Ort sein, um über wichtige Themen wie Erste Hilfe und Verhalten nach einem Unfall zu informieren.

"Die vergangenen Sonderkontrollaktionen haben gezeigt, dass unsere Aktion bei fast allen Bikerinnen und Bikern auf großes Verständnis und Interesse stößt", erläutert Breuer. "Darum freuen wir uns am Sonntag auf reges Erscheinen." (st)

