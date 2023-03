Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Polizei zu zwei Einbrüchen in Schulen gerufen

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Donnerstag (03.03.) wurde die Polizei zu Einbrüchen in Schule in den Stadtteilen Hebborn und Refrath gerufen.

In der Nacht zu Donnerstag rief ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei, nachdem er um 01:51 Uhr einen Alarm aus einem Schulgebäude in der Straße Im Kleefeld empfing. Im rückwärtigen Bereich der Schule hebelten unbekannte Täter gewaltsam ein Fenster zu einem Musikraum auf, betraten das Gebäude jedoch augenscheinlich nicht.

Im Ginsterweg in Refrath hebelten unbekannte Täter zwischen Mittwoch (29.03.) gegen 16:15 Uhr und Donnerstag (30.03.) gegen 09:00 Uhr ein Küchenfenster einer Ganztagsschule auf. Im Inneren wurden sämtliche Schränke teilweise gewaltsam geöffnet und durchsucht. Angaben zu möglicher Beute konnten zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht getätigt werden.

In beiden Fällen wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung veranlasst. Zeugen, die Hinweise zu diesen beiden Einbrüchen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02202 205-0 an die Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ch)

