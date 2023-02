Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: pdnms 20230220 -3- Nachtrag zur Pressemeldung 20230219 -3- bzw. erneuter Zeugenaufruf nach Handtaschenraub in Büdelsdorf

Rendsburg (ots)

Am 18.02.2029 gegen 15:40 ist es in Büdelsdorf in der Brückenstraße in der Nähe eines Schnellrestaurantes zu einem Handtaschenraub gekommen. Zwei Jugendliche entrissen einer zweiundachzigjährigen Dame die Handtasche. Nach einem Zeugenaufruf konnten folgende Ergänzungen zu den Tatverdächtigen erlangt werden: Vermutlich handelt es sich um zwei männlichen Jugendliche im Alter von 15-16 Jahren. Diese flüchteten nach dem Raub zu zweit gemeinsam auf einem E-Scooter. Einer der beiden war mit einer weißen Jacke, der andere mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Vom Tatort aus flüchteten die Täter über den Fußweg "Schwarzer Stieg" durch die Bahnunterführung an der Dänischen Schule vorbei in die Prof.-Koopmann-Str. und von dort aus weiter in die Vinzierstraße. Ein Teil des Raubgutes konnte bereits sichergestellt werden. Das Raubgut war in einem auf dem anliegenden Foto abgebildeten blauen Wischmop / Feudel eingewickelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise zu den o.g Tatverdächtigen bzw. zu dem auf dem aufgefundenen blauen Wischmop / Feudel unter der Telefonnummer: 04331208450

