POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zeugen gesucht - Unfallverursacher nach Parkrempler in Bensberg flüchtig

Bergisch Gladbach (ots) - Am gestrigen Donnerstag (03.03.) wurde die Polizei zu Einbrüchen in Schule in den Stadtteilen Hebborn und Refrath gerufen. In der Nacht zu Donnerstag rief ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma die Polizei, nachdem er um 01:51 Uhr einen Alarm aus einem Schulgebäude in der Straße Im Kleefeld empfing. Im rückwärtigen Bereich der Schule ...

