POL-GE: Drei Verletzte nach gefährlicher Körperverletzung

Gelsenkirchen (ots)

Gesten Abend, 4. September 2022, kam es auf der Schonnebecker Straße in Rotthausen zu einer gefährlichen Körperverletzung. Als Polizeibeamte gegen 20.15 Uhr eintrafen, befanden sich zahlreiche Menschen vor Ort. Ein 50 Jahre alter Mann wurde zunächst von Zeugen und anschließend von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Zwei weitere Männer, 27 und 54 Jahre alt, gaben an, ebenfalls geschlagen worden zu sein. Die Beamten fanden in einem Gebüsch mehrere Holzstöcker, die als Tatwerkzeug in Frage kommen, und stellten sie sicher. Ein Tatverdächtiger soll 1,60 bis 1,65 Meter groß sein und schwarze Haare haben. Er war mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen Hose, schwarzen Schuhen und einer schwarzen Kappe bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Tatverdächtigen machen können. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0209 365 7512 oder an die Kriminalwache unter 0209 365 8240.

