Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Scheunenbrand

Hildesheim (ots)

AHRBERGEN-(kri)-In der vergangenen Nacht, 20.02.2023 auf den 21.02.2023, geriet eine Scheune Am Lindenbrink in Ahrbergen in Brand. Personen wurden nicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 23:45 Uhr ein Notruf bei der kooperativen Rettungsleitstelle ein. Die Hinweisgeberin gab an, dass es in Ahrbergen brennen würde. Daraufhin wurden mehrere Streifenwagen der Polizei und Kameraden der Feuerwehr zum Einsatzort entsandt. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort stellten einen sogenannten Vollbrand einer Scheune fest. Die Kameraden der Feuerwehr verhinderten umgehend das Übergreifen der Flammen auf die Nachbargebäude und löschten den Scheunenbrand. Gegen 01:00 Uhr hatten sie das Feuer unter Kontrolle und führten noch Nachlöscharbeiten durch.

In der Scheune, die nahezu vollständig abbrannte, waren u.a. Fahrzeuge, Werkzeuge sowie Holz gelagert. Personen wurden nicht verletzt.

Neben der Berufsfeuerwehr waren die Freiwilligen Feuerwehren Emmerke, Giesen, Groß Förste, Hasede und Lühnde vor Ort.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der Schaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt.

