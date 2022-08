POL-WAF: Warendorf, K1 Buddenbaum gesperrt

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Freitag (05.08.2022, 02.00 Uhr) und Samstag (06.08.2022, 08.30 Uhr) in eine Eisdiele am Markt in Warendorf eingebrochen. Der oder die Täter stahlen eine Kassenkassette und Bargeld. Anschließend flüchteten sie. Wer kann Hinweise auf den Einbruch und Diebstahl oder die Täter geben? Melden Sie sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: ...

