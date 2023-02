POL-HI: Wem gehört das Mountainbike?

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Während am Sonntagnachmittag, 19.02.2023, zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr, die zweite Halbzeit eines Regionalligaspiels in der Straße An der Pottkuhle lief, drangen Unbekannte in mehrere Spielerkabinen ein. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden in dem betroffenen Trakt mehrere Türen gewaltsam geöffnet. In den ...

mehr