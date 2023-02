Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Einbrecher dringen während Fußballspiels in Spielerkabinen ein

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Während am Sonntagnachmittag, 19.02.2023, zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr, die zweite Halbzeit eines Regionalligaspiels in der Straße An der Pottkuhle lief, drangen Unbekannte in mehrere Spielerkabinen ein.

Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen wurden in dem betroffenen Trakt mehrere Türen gewaltsam geöffnet. In den Umkleidekabinen durchwühlten die Täter diverse Taschen. Dabei erbeuteten sie einen insgesamt vierstelligen Bargeldbetrag sowie Wertgegenstände. Darüber hinaus verschafften sich die Eindringlinge auch Zugang in Geräteräume. Ob hier etwas gestohlen wurde, steht bislang nicht fest.

Der Gesamtschaden kann momentan nicht beziffert werden.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hildesheim unter 05121/939-115 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell