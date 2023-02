Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen: Pkw-Fahrer unter Drogeneinfluss

Hildesheim (ots)

Nordstemmen - (jb) Am 19.02.23, gg. 22:58 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Sarstedt den Fahrer eines Seats in der Hauptstraße in Nordstemmen. Im Rahmen der Kontrolle entstand der Verdacht bei den Beamten, dass der 25-jährige Elzer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf THC. Bei dem Fahrer wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Ihn erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

