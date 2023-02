Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Elze

Hildesheim (ots)

(sud)Am Sonntag, den 19.02.2023, gegen 11:40 Uhr, kam es in der Hauptstraße in 31008 Elze zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkws. Ein Autofahrer befuhr mit seinem silbernen Ford die Hauptstraße vom Wohngebiet Hanlah kommend Richtung Gronau. Zeitgleich fuhr ein anderer Autofahrer mit seinem schwarzen Volkswagen von der Königsberger Straße kommend auf die Hauptstraße und es kam zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0506893030 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell