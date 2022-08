Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 36-Jährige greift Bundespolizisten in den Schritt - Begleiter tritt Unbeteiligten

Bochum - Lünen (ots)

Am gestrigen Abend (27. August) fasste eine Frau plötzlich einem Bundespolizisten im Bochumer Hauptbahnhof in dessen Genitalbereich. Ihr Begleiter wurde daraufhin aggressiv, ging die Beamten und einen weiteren Reisenden an.

Gegen 22 Uhr wurden Bundespolizisten im Hauptbahnhof Bochum auf ein Pärchen aufmerksam, welches sich lautstark stritt. Beim Erblicken der Beamten lief die 36-Jährige von ihrem Begleiter weg und auf die Beamten zu. Dabei fasste sie einem der Polizisten unvermittelt in den Schritt. Dieser schob die Hand der Deutschen weg und forderte sie auf, dies zu unterlassen.

Ihr 32-jähriger Begleiter reagierte daraufhin sehr aggressiv und ging die Einsatzkräfte mehrfach an. Die Bundespolizisten erteilten den beiden anschließend einen Platzverweis, woraufhin der Bochumer und die Frau aus Lünen den Hauptbahnhof verließen.

Kurze Zeit später kehrte der Deutsche jedoch zurück und trat einem 63-jährigen Bochumer nach einer verbalen Auseinandersetzung plötzlich von hinten gegen das Bein. Die Beamten brachten den Mann zu Boden und fesselten ihn. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab, dass der 32-Jährige mit 1,8 Promille alkoholisiert war.

Im Nachgang habe der Mann die Polizei Bochum aufgesucht, um eine Strafanzeige wegen sexueller Belästigung seiner Freundin durch Bundespolizisten zu stellen. Diese leiteten ein Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat ein.

Die Frau sei anderen Reisenden zuvor ebenfalls körperlich sehr nah gekommen. Die Bundespolizisten leiteten zudem Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung gegen die 36-Jährige und wegen Körperverletzung gegen den 32-Jährigen ein.

