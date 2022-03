Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Auffahrunfall auf Bundesstraße 67

Heiden (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 21 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 67 am Dienstagmorgen in Heiden. Gegen 07.15 Uhr hatte die Borkenerin einen vor ihr bremsenden Wagen eines 40 Jahre alten Autofahrers aus Rhede zu spät bemerkt und fuhr auf. Es hatte sich vor der Anschlussstelle zur BAB A31 in Fahrtrichtung Münster ein Rückstau gebildet. Der Rettungsdienst brachte die Leichtverletzte in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von insgesamt rund 10.000 Euro.

