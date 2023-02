POL-HI: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr - Unbekannte legen Gegenstände auf B 6 bei Hildesheim

Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) In der Nacht zu Sonntag, 19.02.2023, drangen unbekannte Täter in die Schwimmhalle in Drispenstedt ein. Nach vorliegenden Erkenntnissen ereignete sich die Tat zwischen dem 18.02.2023, 18:00 Uhr, und dem 19.02.2023, 07:30 Uhr. Durch das Aufbrechen einer Tür gelangten die Täter in den Schwimmbadbereich, den sie anschließend durchsuchten. Zum Diebesgut zählen u.a. ein zweistelliger ...

mehr