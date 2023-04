POL-RBK: Bergisch Gladbach - Täter bei Einbruch in Café von Videoüberwachung erfasst

Bergisch Gladbach (ots) - In der Nacht zu Montag (03.04.) kam es zu einem Einbruch in einen Baumarkt in der Jakobstraße. Gegen 00:30 Uhr wurde der Sicherheitsdienst durch die Auslösung der dortigen Alarmanlage alarmiert. Umgehend wurde auch die Polizei zum Tatort hinzugerufen. Eine Fensterscheibe war eingeschlagen, zudem stellte die Polizei deutliche Hebelmarken an ...

