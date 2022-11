POL-HRO: Korrektur zur Meldung Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall

Schwerin (ots) - ~In der Nacht vom 04.11.2022 zum 05.11.2022 entwendeten unbekannte Täter im Ginsterweg in Schwerin einen schwarzen PKW Audi A5 Coupé, amtliches Kennzeichen L-JT9514. Ersten Ermittlungen zufolge wurde das Fahrzeug am 05.11.2022 gegen 01:00 Uhr auf unbekannte Weise von dem Privatgrundstück entwendet. Die Polizei Schwerin hat umfangreiche Fahndungsmaßnahmen eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat im ...

