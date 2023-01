Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 05.01.2023 wurde gegen 19:45 Uhr eine Verkehrsunfall unter Beteiligung nur eines Fahrzeugs auf der B256 in Richtung Rengsdorf vor der Ausfahrt Hafenstraße gemeldet. Ein PKW sei mit der Mittelleitplanke kollidiert. Vor Ort wurde der unverletzte 30jährige Fahrer angetroffen, mit ihm zwei Ersthelfer. Der Fahrer machte während der Unfallaufnahme verwirrende Angaben, zudem wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Da er nicht in einen Atemalkoholtest einwilligte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und aufgrund des Verdachts der Alkoholisierung der Führerschein sichergestellt. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 15000 Euro.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell