Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Räuberischer Diebstahl zum Nachteil eines Ladendetektives

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 05.01.2023 wurde gegen 16 Uhr ein räuberischer Diebstahl in einem Lebensmittelgeschäft angezeigt. Zwei Jugendliche betraten die Getränkeabteilung des Kauflandes. Dabei steckte einer der Beiden eine Flasche hochprozentiger Spirituosen in seine Jacke. Beim Verlassen der Kasse wurde der Täter durch den Detektiv angesprochen. Der Täter reagierte aggressiv, schubste den Detektiv zurück und bedrohte ihn mit dem Tode. Der Detektiv blieb unverletzt. Die Täter konnten flüchten. Im Rahmen der Ermittlungen konnten diese ermittelt und festgenommen werden. Es handelt sich um zwei 18 jährige männliche Jugendliche.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell