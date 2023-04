Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Ramtel: PKW aufgebrochen

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (17.04.2023) trieb ein noch unbekannter Täter auf dem Parkplatz des Waldfriedhofs in der Neue Ramtelstraße in Ramtel sein Unwesen. Zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr hebelte der Unbekannte das Fenster der Fahrerseite eines dort abgestellten Mercedes heraus und stahl einen Geldbeutel aus dem PKW. In dem Geldbeutel befanden sich persönliche Dokumente sowie eine kleinere Menge Bargeld. Der entstandene Sachschaden wie auch der Wert des Diebesguts dürften sich jeweils auf einen dreistelligen Betrag belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07152 605-0 oder per E-Mail: leonberg.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Leonberg zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell