POL-HRO: Erstmeldung - Brand auf einer Großbaustelle in Rostock-Lichtenhagen

Boizenburg (ots) - Am Freitag, 02.09., ist es zu Schmierereien am Eingang der Ludwig-Reinhard-Grundschule gekommen. Dies konnten Polizisten während ihrer Streifenfahrt am Freitagabend gegen 20:15 Uhr feststellen. Bei den Schmierereien handelt es sich um Schriftzüge mit Russlandbezug, darunter ein Z-Symbol in schwarzer Sprühfarbe. Die Schriftzüge wurden durch den ...

