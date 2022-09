POL-HRO: 60jähriger Mann aus Schwerin vermisst

Lübz (ots) - Am 03.09.2022, gegen 11:28 Uhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand in einem Einfamilienhaus in der Lübzer Eisenbeissstraße. Die in dieser Zeit einzige Bewohnerin des Hauses, eine 72-jährige Frau, konnte nach Entdeckung des Brandes das Haus verlassen, zog sich aber leichte Brandverletzungen zu und kam daraufhin in das Klinikum Plau am See. Eine vollständige Zerstörung des Wohnhauses ...

