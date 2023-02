Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - 48-Jähriger nach Raub verletzt

Kriminalpolizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Sonntag gegen 23.35 Uhr meldeten Anwohner Hilferufe aus einem Nachbarhaus an der Konrad-Adenauer-Straße. Vor Ort trafen die Polizistinnen und Polizisten auf einen 48-jährigen Dinslakener, der angab, gerade beraubt worden zu sein. Da der Mann am Kopf blutete, brachte ein Rettungswagen den Dinslakener vorsorglich in ein Krankenhaus.

Der 48-Jährige, so die bisherigen Ermittlungen, hatte sich gegen 22.30 Uhr auf dem Heimweg von Grefrath nach Dinslaken befunden. Hierzu nutzte er die Autobahn 40. In Höhe der Anschlussstelle Wankum war er gezwungen worden, anzuhalten und in ein bislang unbekanntes Täterfahrzeug einzusteigen. Mehrere Unbekannte, die Masken trugen, zwangen ihn, mit ihnen zu seiner Wohnanschrift zu fahren. Dort musste der 48-Jährige einen Tresor öffnen. Hieraus entnahmen die Täter unter anderem Waffen, die er legal besaß, Munition und Schmuck. Hiernach flüchteten sie.

Die Polizei leitete kurz nach Bekanntwerden des Raubs eine Fahndung ein, an der auch ein Hubschrauber beteiligt war. Vor Ort meldete sich eine Zeugin bei den Beamten, die angab, gegen 22.30 Uhr zwei ca. 30 Jahre alte, dunkel gekleidete Männer gesehen zu haben, die das Haus des Dinslakeners verließen. Anschließend stiegen sie vermutlich in einen dunklen SUV, mit dem sie in Richtung B8 wegfuhren.

Die weiteren Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern derzeit an. Eine Ermittlungskommission wird eingerichtet.

Diese bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen auf der Autobahn 40 in Höhe der Anschlussstelle Wankum oder im Bereich Dinslaken- Mitte gemacht haben, sich mit der Polizei in Wesel, Telefon 0281/107-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell