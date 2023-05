POL-HSK: Einbruch in Firmengebäude

Schmallenberg (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag, zwischen 01:20 Uhr und 03:15 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Hotel in "Ohlenbach". Es wurden diverse Büroräume durchsucht. Angaben zur Tatbeute liegen bislang nicht abschließend vor. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974-90200 entgegen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Pressestelle ...

