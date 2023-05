POL-HSK: Zwei Verletzte nach einem Motorradunfall

Olsberg (ots) - In der Nacht von Freitag, 18:00 Uhr, auf Samstag, 07:30 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zu einem Blumenladen am "Ruhrufer" in Bigge. Es wurde Bargeld in unbekannter Höhe entwendet. In der gleichen Nacht, gegen 03:50 Uhr, kam es zu einem ähnlich gelagerten Einbruch in einen weiteren Blumenladen in der Straße "Unter'm Hagen" in Bigge. Hierbei verschafften sich ebenfalls unbekannte ...

mehr