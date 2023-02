POL-HAM: Verkehrsunfall auf Parkplatz - 50 Jahre alte Fußgängerin leicht verletzt

Hamm-Uentrop (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße wurden am Samstag, 5. Februar, gegen 10.10 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Ein 84-jähriger Renault-Kangoo-Fahrer befuhr die Lippestraße in westlicher Richtung und kam in der Nähe der Einmündung Ostwennemarstraße von der Fahrbahn nach rechts ab. Er prallte mit seinem Renault gegen einen Baum. Der 84-Jährige sowie seine 83-jährige Beifahrerin ...

mehr