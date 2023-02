Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Schwerverletzte bei Alleinunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Lippestraße wurden am Samstag, 5. Februar, gegen 10.10 Uhr zwei Personen schwer verletzt. Ein 84-jähriger Renault-Kangoo-Fahrer befuhr die Lippestraße in westlicher Richtung und kam in der Nähe der Einmündung Ostwennemarstraße von der Fahrbahn nach rechts ab. Er prallte mit seinem Renault gegen einen Baum. Der 84-Jährige sowie seine 83-jährige Beifahrerin wurden mit Krankenwagen in naheliegende Krankenhäuser gebracht, wo sie stationär behandelt werden. Da bei beiden Lebensgefahr nicht komplett ausgeschlossen werden konnte, wurde ein Unfallaufnahmeteam aus Dortmund zur Unfallaufnahme angefordert. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und wurde sichergestellt. Die Lippestraße wurde während der Unfallaufnahme gesperrt; der Verkehr wurde abgeleitet. Es entstand ungefähr 8.000,- Euro Sachschaden. (kt)

