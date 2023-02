Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm - Osten (ots)

Am Freitag, 03. Februar 2023, um 13.20 Uhr wurde eine 77-jährige Fußgängerin auf dem Parkplatz des St. Marien-Hospitals an der Knappenstraße bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt. Eine 42-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Opel Corsa den genannten Parkplatz auf der Suche nach einer freien Parklücke. Plötzlich tauchte vor ihrem Pkw die Fußgängerin auf. Die 42-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß mit der 77-Jährigen zusammen. Die 77-Jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw konnte kein Sachschaden festgestellt werden. (ab)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell