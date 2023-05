Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Kennzeichendiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Mai 2023, 13.30 Uhr, und Montag, 15. Mai 2023, 7.45 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen beide Kennzeichen eines VW Transporters, welcher in der Kleinen Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - E-Scooter gestohlen

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person einen E-Scooter der Marke Xiaomi mi, welcher ungesichert in einem Hausflur einer Arztpraxis in der Bahnhofstraße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Zwischen Sonntag, 14. Mai 2023, 14.00 Uhr und Montag, 15. Mai 2023, 6.45 Uhr, riss eine bislang unbekannte Person den Basketballkorb vom Basketballbrett im Innenhof einer Schule in der Bahnhofstraße. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 4.35 Uhr, wurde der Polizei von einer aufmerksamen Zeugin gemeldet, dass ein Autofahrer womöglich unter Alkoholeinfluss auf der Osterstraße fahren würde. Der 50-jährige Fahrer aus Cloppenburg wurde kurz darauf durch die Polizei an seiner Anschrift angetroffen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Weitere Zeugen zu dem Vorfall können sich bei der Polizei Cloppenburg unter der Telefonnummer 04471 18600 melden.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 19.00 Uhr, fuhr ein Jugendlicher mit einem Kleinkraftrad ohne notwendiges Versicherungskennzeichen auf der Straße Hemmelsbühren. Als dieser dann den Streifenwagen sah, hupte er und flüchtete. Eine weitere Streifenwagenbesatzung konnte dann den Fahrer samt abgestellten Kleinkraftrad im Nahbereich feststellen. Hier stellte sich zudem heraus, dass der Jugendliche nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.

Garthe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 15. Mai 2023m, um 9.54 Uhr, fuhr ein 34-jähriger Fahrradfahrer aus Garthe auf dem Geh- und Radweg der Straße Im Gartherfeld in Richtung Schneiderkrug. In Höhe der Garther Heide wollte er die Fahrbahn in Richtung Garther Heide überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 71-jährigen Autofahrer aus Vechta, der die Straße Im Gartherfeld in Richtung Schneiderkrug befuhr. Der Fahrradfahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Lastrup - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. Mai 2023, wurde der Polizei bekannt, dass es am Freitag, 12. Mai 2023, gegen 20.30 Uhr, zu einer Verkehrsunfallflucht im Alten Schützenweg gekommen ist. Eine 50-jährige Fußgängerin überquerte die Straße aus Richtung Steinland kommend. Hier kam es zum Zusammenstoß mit einem bislang unbekannten Fahrer bzw. einer unbekannten Fahrerin. Der mutmaßlich dunkle Kleinwagen fuhr möglicherweise aus der Neubausiedlung Drechslerweg in Richtung Linderner Straße. Durch den Unfall wurde die Fußgängerin leicht verletzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lastrup unter 04472 932860 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 12.15 Uhr, fuhren eine 26-jährige Cloppenburgerin, ein 61-jähriger Mann aus Hagen im Bremischen und eine 30-jährige Oldenburgerin mit ihren Pkw auf der Bether Straße. Die 26-jährige Frau und der 61-jährige Mann mussten verkehrsbedingt bremsen, woraufhin die Frau aus Oldenburg auf den vor ihr fahrenden Pkw des 61-jährigen Mannes auffuhr. Dieser wiederum wurde dann auf den Pkw der Oldenburgerin geschoben. Alle drei Personen wurden leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 14.000 Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. Mai 2023, zwischen 11.30 Uhr und 13.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person vermutlich beim Rangieren mit einem Pkw einen Mercedes Benz BLC 2020 d 4 Matic, welcher in der Bürgermeister-Heukamp-Straße abgestellt stand. Im Anschluss verließ die Person unerlaubt die Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

In der Zeit zwischen Freitag, 12. Mai 2023, 15.00 Uhr und Samstag, 13. Mai 2023, 12.00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mit einem Fahrzeug einen Opel Vivaro an der linken Seite, welcher am Fahrbahnrand der Theresienstraße in einer Parkbucht stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Garrel - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 14.00 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Transporter aus Neulehe auf der Petersfelder Straße in Richtung Petersfeld. Hier kam ihm ein schwarzer Audi auf seiner Spur entgegen. Der 35-jährige Mann aus Neulehe wich nach links aus, durchfuhr einen Graben und streifte dabei drei Bäume. Am VW Transporter entstand ein Totalschaden. Bei dem schwarzen Audi handelte es sich mutmaßlich um einen Kombi A4 mit Nordhorner Kennzeichen. Bei dem Fahrer könnte es sich um einen Mann im Alter von 60 bis 70 Jahren mit Brille gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Hoheging - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 15. Mai 2023, gegen 17.00 Uhr, fuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Großenkneten auf der B213 in Richtung Ahlhorn. Vor ihm musste ein 28-jähriger Autofahrer aus Wiefelstede verkehrsbedingt mit seinem Auto abbremsen. Der 24-jährige Autofahrer fuhr hinten auf. Beide Autofahrer wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 13.000 Euro.

