Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung für den Landkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - friedlicher Veranstaltungsverlauf des Bürgerdialogs

Am heutigen Abend fand um 18.00 Uhr in einer Gaststätte in der Gemeinde Peheim ein sogenannter Bürgerdialog der Partei Alternative für Deutschland (AfD) statt. Dieser war zuvor in den sozialen Netzwerken stark beworben worden, sodass die Polizei mit einem lageangepassten Kräfteaufgebot vor Ort war. Am Bürgerdialog der AfD nahmen etwa 60 Personen teil. Auf der gegenüberliegenden Seite der Gaststätte versammelten sich unter dem Slogan "Cloppenburg ist bunt" ab 17 Uhr etwa 150 Bürgerinnen und Bürger zu einer Protestdemonstration. Sie begleiteten das Eintreffen der AfD-Bundestagsabgeordneten mit Lautsprecherdurchsagen, Sprechchören und Trillerpfeifen. Die Gegenveranstaltung löste sich gegen 18.30 Uhr auf. Der Dialog der AfD wurde um 21.00 Uhr beendet. Beide Veranstaltungen verliefen friedlich. Es kam zu keinerlei polizeirelevanten Vorkommnissen.

