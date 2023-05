Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und der BPOLI Stuttgart: Einsatzkräfte durch Angriff verletzt

Stuttgart (ots)

Ein 42-Jähriger hat in der gestrigen Montagnacht (01.05.2023) eine Streife der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof attackiert und zwei Einsatzkräfte dabei verletzt. Gegen 22:40 Uhr wurde der rumänische Staatsangehörige im Warteraum des Stuttgarter Hauptbahnhofes durch eine Beamtin und einen Beamten der Bundespolizei angetroffen und einer Kontrolle unterzogen. Der bereits polizeibekannte Mann sprang direkt nach dem Ansprechen von seinem Sitzplatz auf und schlug der kontrollierenden Polizistin mit der Faust in das Gesicht. Daraufhin wurde der 42-Jährige durch die Streife und weitere hinzugerufene Einsatzkräfte zu Boden gebracht und gefesselt, wobei er mehrfach vergeblich versuchte an die Dienstwaffe eines Beamten zu gelangen. Durch den Vorfall wurde die 20-jährige Bundespolizistin, sowie ein weiterer Beamter und der Beschuldigte selbst verletzt. Die beiden Einsatzkräfte konnten ihren Dienst nach der medizinischen Behandlung im Krankenhaus nicht mehr fortsetzen. Der 42-Jährige wurde vorläufig festgenommen und wird im Laufe des heutigen Mittags (02.05.2023) einem Haftrichter vorgeführt. Ihn erwartet ein Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und der Körperverletzung.

