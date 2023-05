Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Aggressiver 28-Jähriger leistet Widerstand

Stuttgart (ots)

Am gestrigen Montagnachmittag (01.05.2023) attackierte ein junger Mann mehrere Einsatzkräfte der Bundespolizei am Stuttgarter Hauptbahnhof. Der moldauische Staatsangehörige wurde bisherigen Erkenntnissen zufolge am gestrigen Tag gegen 16:50 Uhr zunächst aufgrund seines aggressiven Verhaltens durch einen Mitarbeiter der Deutschen Bahn am Querbahnsteig angesprochen. Nachdem der 28-Jährige offenbar angab keine Reiseabsichten zu haben, wurde er von dem Mitarbeiter wohl gebeten den Hauptbahnhof zu verlassen. Aufgrund der Aggressivität und der Weigerung der Aufforderung Folge zu leisten, wurde eine Streife der Bundespolizei zu dem Sachverhalt hinzugezogen. Gegenüber den Einsatzkräften reagierte der in Heidelberg wohnhafte Mann ebenfalls aggressiv und zog ein Taschenmesser aus seiner Jackentasche. Durch das schnelle Handeln der Beamtinnen und Beamten, konnte der Beschuldigte entwaffnet, zu Boden gebracht und gefesselt werden. Gegen die polizeilichen Maßnahmen widersetzte sich der Mann massiv, weshalb eine zweite Streife zur Unterstützung hinzugezogen werden musste. Durch den Vorfall wurden weder die Einsatzkräfte noch der junge Mann verletzt. Der Beschuldigte muss nun mit einem Ermittlungsverfahren unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs und des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell