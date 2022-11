Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Hütte des Heimat- und Wandervereins aufgebrochen + Solarkollektor gestohlen + Mitsubishi Colt gestreift und weitergefahren + Kennzeichen gefälscht und an Seat angebracht

Dillenburg (ots)

Haiger-Langenaubach: Hütte des Heimat- und Wandervereins aufgebrochen

Unbekannte begaben sich im Zeitraum von Sonntagabend (06.11.2022), 18:00 Uhr bis Mittwochmorgen (09.11.2022), 10:00 Uhr zu der Hütte "Auf dem Kahn". Diese ist über die Straße "Am Lindenberg" zu erreichen. An der Vereinshütte traten sie die Tür zum Geräteschuppen ein und hebelten ein Fenster auf. Offenbar wurde nichts gestohlen. Der Schaden an der Hütte wird mit 200 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Donsbach: Solarkollektor gestohlen

Am Dienstagvormittag (08.11.2022) stahlen Unbekannte einen Solarkollektor im Holzernpfad, der am Gehweg zwischengelagert war. Unbekannte luden den 1.000 Euro teuren Kollektor gegen 11:10 Uhr in einen weißen Kastenwagen und flüchteten. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen und fragt: Wer kann Hinweise zu den Dieben, bei denen es sich um eine Frau und einen Mann handeln soll, geben? Wem ist der weiße Kastenwagen im Bereich Donsbach aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Sinn- Mitsubishi Colt gestreift und weitergefahren

Ein 27-jähriger Mitsubishi-Fahrer befuhr am Dienstag (08.11.2022), gegen 16:10 Uhr die Hofstraße in Richtung Feldstraße. In Höhe der Hausnummer 5 kam ihm ein dunkelblauer Dacia Duster entgegen. Der 27-Jährige steuerte seinen grauen Colt zwischen zwei geparkte Fahrzeuge, um dem entgegenkommenden Dacia-Fahrer die Durchfahrt zu ermöglichen. Beim Vorbeifahren streifte dieser mit seiner linken vorderen Fahrzeugseite, die linke hintere Fahrzeugseite des Mitsubishi Colt. Ohne sich um den 500 Euro teuren Schaden zu kümmern, entfernte sich der Unfallfahrer von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun nach einem dunkelblauen Dacia Duster mit LDK-Zulassung. Der Fahrer soll reflektierende Arbeitskleidung getragen haben. Hinweise, zu dem Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug, erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Hohenahr- Unfall - Polizei sucht Zeugen

Nachdem es gestern Abend (09.11.2022) zu einem Verkehrsunfall mit zwei Verletzen Personen kam, sucht die Herborner Polizei nun Zeugen. Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem weißen VW auf der Landesstraße 3053 von Hohensolms aus kommend in Richtung Erda. Rund 50 Meter vor dem Erdaer Kreuz, kam der VW-Scirocco, aus bislang unklarer Ursache, nach rechts von Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der VW hat nur noch Schrottwert. Der aus einem Wetzlarer Ortsteil stammende Fahrer, sowie seine 22-jährige Beifahrerin wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungskräfte brachten sie in umliegende Krankenhäuser. Der Unfallschaden wird mir 13.000 Euro beziffert. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können, sich mit der Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar-Niedergirmes: Kennzeichen gefälscht und an Seat angebracht

Ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung kommt wohl auf einen 36-jährigen Wetzlarer zu. Er hatte offensichtlich eine gefälschte TÜV-Plakette, sowie eine Zulassungsplakette aus einem anderen Landkreis auf seinen WZ-Kennzeichen angebracht. Das ursprünglich für einen Mazda ausgegebene Kennzeichen hatte er sodann an seinem Seat befestigt, um eine ordnungsgemäße Zulassung vorzutäuschen. Aufmerksamen Polizisten fiel der Schwindel am Mittwoch (09.11.2022), gegen 10:35 Uhr auf einem Parkplatz in der Untergasse auf. Es folgte eine Anzeige.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

