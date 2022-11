POL-LDK: Wetzlar- Polizei sucht Zeugen nach tödlichem Verkehrsunfall

Dillenburg (ots) - Haiger: Unfallfahrer flüchtet / Polizei sucht dunklen Golf IV Am Dienstagabend (08.11.2022), gegen 19:45 Uhr, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi A6 auf der Landdesstraße 3044 von Rodenbach kommend in Fahrtrichtung Haiger. In der dortigen 60 km/h Zone, kurz hinter der Einmündung zur K43, fuhr plötzlich ein VW Golf IV in das Heck des grauen ...

mehr