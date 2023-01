Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vandalismus an abgestelltem Auto

Borken (ots)

Tatort: Borken, Commende; Tatzeit: zwischen 22.01.2023, 20.15 Uhr, und 23.01.2023, 07.45 Uhr;

Die Windschutzscheibe gerissen, die Motorhaube durch eine Delle verunstaltet: Unbekannte haben in Borken einen geparkten Wagen beschädigt. Dazu kam es in der Nacht zum Montag auf einem Parkplatz an der Straße Commende. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

