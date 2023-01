Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Bahnhofsallee nach Wasserschaden gesperrt

Velen (ots)

Ereignisort: Velen, Bahnhofsallee;

Ereigniszeit: 23.01.2023, 14.20 Uhr;

Zu einem folgenreichen Wasserrohrbruch ist es am Montag in Velen gekommen. Das Geschehen spielte sich gegen 14.20 Uhr in der Bahnhofsallee ab. Der Druck des Wassers hat die Straßendecke dort in Mitleidenschaft gezogen. Die Straße ist im Abschnitt zwischen Postweg und Andreasstraße deshalb bis auf weiteres gesperrt, um die Schäden beseitigen zu können. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell